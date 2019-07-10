Верстка сайтов
Здравствуйте!
Меня зовут Сергей, и Я очень позитивный и серьёзно настроенный начинающий web-разработчик, всегда нахожусь на связи, и готов к реализации ваших проектов!
Мои ключевые навыки:
-HTML
-CSS/CSS3
-JS/Jquery
-Adobe Photoshop
-Bootstrap
-Фиксированная/Резиновая вёрстка
-Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android)
-Photoshop
Жду Ваших проектов, мой вк https://vk.com/sserzhh
Так же почта [email protected]
Обратная связь гарантирована.
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Портфолио
- Адаптивная вёрстка150 просмотров
- MStore141 просмотр
- Сайт компании119 просмотров
- Sport129 просмотров
- Adaptive132 просмотра
- Rest126 просмотров
- Адаптивная вёрстка131 просмотр
- Adaptive112 просмотров
- Projects129 просмотров
- Bicycle132 просмотра
HTML-верстка
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