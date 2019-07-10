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Здравствуйте!

Меня зовут Сергей, и Я очень позитивный и серьёзно настроенный начинающий web-разработчик, всегда нахожусь на связи, и готов к реализации ваших проектов!

Мои ключевые навыки:

-HTML

-CSS/CSS3

-JS/Jquery

-Adobe Photoshop

-Bootstrap

-Фиксированная/Резиновая вёрстка

-Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android)

-Photoshop

Жду Ваших проектов, мой вк https://vk.com/sserzhh

Так же почта [email protected]

Обратная связь гарантирована.