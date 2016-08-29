Serzhmkr

Серж Маркович Serzhmkr

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нарисовать дизайн под сериал

    Нужно нарисовать дизайн под сериал, так основного тз нету,нужно простенько и со вкусом  Пример: sverhestestvenoe.com (не нужно как у них делать, просто привожу пример какой дизайн по душе)

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • СЕО описание на английском языке!

    Нужно описание категории фильмов на английском языке. Знания английского должно быть на высшем уровне (пользование переводчиком не приветствуется). Всего категории 23-25, если все будет гуд, возможен дальнейшее сотрудничество! Пример категории action movies: ВАЖНО: ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделать дизайн сайта.

    Нужно переделать дизайн сайта, то есть надо просто сделать такой же дизайн только в другом стиле. Для большей информации пишите в ЛС.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перерисовка логотипа

    Нужно перерисовать логотип только слово King изменить на Королевство а слово Thieves на Воров . Будет Королевство Воров  UPD: решили с командой что "Королевство" слишком длинное слово, вместо "Королевство Воров" нужно "Король ...

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

simonchik
Алексей 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Переделать дизайн сайта.
Рад был сотрудничеству с данным заказчиком!) Хорошо описал, что нужно сделать. Был постоянно на связи, оперативно отвечал на мои вопросы. С оплатой проблем не было, всё в срок! Спасибо за интересную работу!))
Сделано все быстро и качественно!)))
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