Нужно нарисовать дизайн под сериал, так основного тз нету,нужно простенько и со вкусом Пример: sverhestestvenoe.com (не нужно как у них делать, просто привожу пример какой дизайн по душе)
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно описание категории фильмов на английском языке. Знания английского должно быть на высшем уровне (пользование переводчиком не приветствуется). Всего категории 23-25, если все будет гуд, возможен дальнейшее сотрудничество! Пример категории action movies: ВАЖНО: ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт горизонтальной рулетки как на сайтах по открытия денежных кейсов (4Cash.ru,opcash.vip и т.д. )Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно переделать дизайн сайта, то есть надо просто сделать такой же дизайн только в другом стиле. Для большей информации пишите в ЛС.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно перерисовать логотип только слово King изменить на Королевство а слово Thieves на Воров . Будет Королевство Воров UPD: решили с командой что "Королевство" слишком длинное слово, вместо "Королевство Воров" нужно "Король ...Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт9 лет назад