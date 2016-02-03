Команда дизайнеров высокой производительности и широкого спектра услуг с функцией многозадачности и высоким коэффициентом креативного мышления.

Состав команды:

Козлова Валерия Евгеньевна (Визуализации, 3D моделирование, планировки, рабочие чертежи, Графический дизайн, Леттеринг, разработка логотипов и фирменного стиля)

Маркосян Анушаван Гайкович (3D моделирование, планировки, рабочие чертежи, Графический дизайн, ручная графика, Леттеринг, разработка логотипов и фирменного стиля)

Наши услуги:

-Создание дизайн проекта интерьера жилых и общественных помещений, 3D моделирование, визуализации, планировки, рабочие чертежи.

-Графический дизайн, Леттеринг, ручная графика, разработка логотипов и фирменного стиля.

Образование:

-НГУАДИ (бывш. НГАХА) Новосибирский Государственный Университет Архитектуры Дизайна и Искусств

-Опыт работы в сфере интерьерного и шрифтового дизайна более 3-х лет