Команда дизайнеров высокой производительности и широкого спектра услуг с функцией многозадачности и высоким коэффициентом креативного мышления.
Состав команды:
Козлова Валерия Евгеньевна (Визуализации, 3D моделирование, планировки, рабочие чертежи, Графический дизайн, Леттеринг, разработка логотипов и фирменного стиля)
Маркосян Анушаван Гайкович (3D моделирование, планировки, рабочие чертежи, Графический дизайн, ручная графика, Леттеринг, разработка логотипов и фирменного стиля)
Наши услуги:
-Создание дизайн проекта интерьера жилых и общественных помещений, 3D моделирование, визуализации, планировки, рабочие чертежи.
-Графический дизайн, Леттеринг, ручная графика, разработка логотипов и фирменного стиля.
Образование:
-НГУАДИ (бывш. НГАХА) Новосибирский Государственный Университет Архитектуры Дизайна и Искусств
-Опыт работы в сфере интерьерного и шрифтового дизайна более 3-х лет
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