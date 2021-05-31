Наполнение любых сайтов.
Наполнение любых сайтов. Сбор информации, работа с Excel и базами данных.
- Работа с сайтами. Подготовка контента. Наполнение сайтов.
- Обработка и сбор информации. Работа с базами данных и Excel.
Стоимость каждого проекта обсуждается!
Способы связи со мной: через ЛС, e-mail, skype.
Мое рабочее время: 9.00-18.00 (Москва), суббота и воскресенье выходные, кроме случаев, когда это оговаривается предварительно с заказчиком. В заявке указываю рабочие дни, без учета выходных.
Оплата: карта СБ, ЮMoney, Qiwi.
Все задания выполняю точно в срок, качественно и согласно ТЗ.
Свяжитесь со мной - с удовольствием с Вами пообщаюсь и отвечу на вопросы!
Буду рад длительному и взаимовыгодному сотрудничеству!
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