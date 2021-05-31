Наполнение любых сайтов.

Наполнение любых сайтов. Сбор информации, работа с Excel и базами данных.

Работа с сайтами. Подготовка контента. Наполнение сайтов.

Обработка и сбор информации. Работа с базами данных и Excel.

Минимальная стоимость добавления 1 товара - от 15 руб. Для определения точной стоимости нужно видеть ТЗ или страницу товара.

Стоимость каждого проекта обсуждается!

Способы связи со мной: через ЛС, e-mail, skype.

Мое рабочее время: 9.00-18.00 (Москва), суббота и воскресенье выходные, кроме случаев, когда это оговаривается предварительно с заказчиком. В заявке указываю рабочие дни, без учета выходных.

Оплата: карта СБ, ЮMoney, Qiwi.

Все задания выполняю точно в срок, качественно и согласно ТЗ.

Свяжитесь со мной - с удовольствием с Вами пообщаюсь и отвечу на вопросы!

Буду рад длительному и взаимовыгодному сотрудничеству!