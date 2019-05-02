Антон Севостьянов SevastsyanauSevastsyanau
35 летБеларусь/Гомель
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг
Обо мне
Опыт работы - 4 года.
Копирайтинг для меня стал не только работой, но и хобби, поэтому я вкладываю огромное количество времени и познаю новое. Тематики, которые близки - туризм, строительство и авто-тематика, пишу также медицину и многое другое.
Пишу качественно в срок:
- СЕО-статьи
- рерайт
- копирайтинг
- авторские рекламные тексты
Креативен и универсален. Адекватно отношусь к критике и замечаниям. В работе применяю творческое и наглядно-образное мышление.
Главная цель, которую я преследую – качество, даже в мелочах. Готов к обсуждению условий сотрудничества в любое время. Всегда на связи!
СКАЙП - AntonSevastsyanau
ПОЧТА - [email protected] [email protected]
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