Копирайтинг, рерайтинг

Обо мне

Опыт работы - 4 года.

Копирайтинг для меня стал не только работой, но и хобби, поэтому я вкладываю огромное количество времени и познаю новое. Тематики, которые близки - туризм, строительство и авто-тематика, пишу также медицину и многое другое.

Пишу качественно в срок:

- СЕО-статьи

- рерайт

- копирайтинг

- авторские рекламные тексты

Креативен и универсален. Адекватно отношусь к критике и замечаниям. В работе применяю творческое и наглядно-образное мышление.

Главная цель, которую я преследую – качество, даже в мелочах. Готов к обсуждению условий сотрудничества в любое время. Всегда на связи!

СКАЙП - AntonSevastsyanau

ПОЧТА - [email protected] [email protected]

ВК - https://vk.com/id526715399