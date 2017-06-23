Владислав Владиславв SeventhHeavenSeventhHeaven
Империя звука"Седьмое Небо" – Одна из лидеров в Украине групп компаний по производству Медиа продукта.
Мы предлагает Вам:
- Профессиональную запись для IVR – систем (мини АТС) Запись Автоответчика.
- Профессиональное озвучивание бизнес презентаций на любых языках (Видео роликов)
- Запись дикторских и актерских голосов на всех языках нашей планеты.
- Запись и полное оформление Аудио книг.
- Запись рекламы для радио и ТВ.
- Дубляж видео.
- Производства звука Dolby Digital. Для рекламы в кинотеатрах.
- Производство Digital анимации, дудл Анимации для Ваших бизнес презентаций.
Мы гарантируем качество и полное удовлетворения Ваших потребностей в области звука.
Мы Рады будем сотрудничать вместе с Вами,и выполнить для Вас, все аспекты заданных Вами задач.
Наши контакты:
Украина, Киев ул. Красноармейская57/3
03150
Телефон:
38 (044) 232-16-96
+38 (063) 422-60-70
+38 (067) 650-90-90
Почта:
Скайп:
Andrian.Fog
Сайт:
www.SeventhHeaven.com.ua