Запись звука для рекламы, ivr - систем, бизнес презентации, дикторские голоса.

Империя звука"Седьмое Небо" – Одна из лидеров в Украине групп компаний по производству Медиа продукта.

Мы предлагает Вам:

- Профессиональную запись для IVR – систем (мини АТС) Запись Автоответчика.

- Профессиональное озвучивание бизнес презентаций на любых языках (Видео роликов)

- Запись дикторских и актерских голосов на всех языках нашей планеты.

- Запись и полное оформление Аудио книг.

- Запись рекламы для радио и ТВ.

- Дубляж видео.

- Производства звука Dolby Digital. Для рекламы в кинотеатрах.

- Производство Digital анимации, дудл Анимации для Ваших бизнес презентаций.

Мы гарантируем качество и полное удовлетворения Ваших потребностей в области звука.

Мы Рады будем сотрудничать вместе с Вами,и выполнить для Вас, все аспекты заданных Вами задач.

Наши контакты:

Украина, Киев ул. Красноармейская57/3

03150

Телефон:

38 (044) 232-16-96

+38 (063) 422-60-70

+38 (067) 650-90-90

Почта:

[email protected]

Скайп:

Andrian.Fog

Сайт:

www.SeventhHeaven.com.ua