Многопрофильный фрилансер
Навыки и умения: CorelDraw, Photoshop, cms, html, MS Office, продвинутый пользователь ПК...
Выполняю разнообразные работы:
- Допечатная подготовка
- Создание/доработка разнообразных макетов
- Администрирование сайтов
- Перевод с английского
- Делаю презентации
- Контент-менеджмент
- Пишу курсовые, рефераты по гуманитарным наукам
Из личных качеств:
- Организованность, быстрое и качественное выполнение поставленных задач
- Грамотность
- Аккуратность, внимание к деталям
- Любовь к порядку
- Пунктуальность
- Исполнительность
- Умение работать с большим объемом информации
- Доброжелательность/неконфликтность
Если кому-то могут понадобиться мои знания и моё время - пишите, отвечу всем.
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