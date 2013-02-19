Многопрофильный фрилансер

Навыки и умения: CorelDraw, Photoshop, cms, html, MS Office, продвинутый пользователь ПК...

Выполняю разнообразные работы:

- Допечатная подготовка

- Создание/доработка разнообразных макетов

- Администрирование сайтов

- Перевод с английского

- Делаю презентации

- Контент-менеджмент

- Пишу курсовые, рефераты по гуманитарным наукам

Из личных качеств:

- Организованность, быстрое и качественное выполнение поставленных задач

- Грамотность

- Аккуратность, внимание к деталям

- Любовь к порядку

- Пунктуальность

- Исполнительность

- Умение работать с большим объемом информации

- Доброжелательность/неконфликтность

Если кому-то могут понадобиться мои знания и моё время - пишите, отвечу всем.