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Я Паровишник Сергей Александрович, на данный момент ищу постоянную работу удаленного типа, Умение быстро и качественно набирать тексты, ежедневный и круглосуточный график работы позволяет мне выполнять большие объемы. Желание не только зарабатывать деньги но и добросовестно выполнять заказы!