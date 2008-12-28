Severny_tsvet

Контактные сведения:

телефон: +79043340375

e-mail: [email protected]

Профессиональные навыки:

дизайн, верстка и предпечатная подготовка макетов полиграфической продукции, веб-дизайн. Дизайн фирменного стиля, изготовление брендбука, рекламная, художественная, предметная, репортажная фотосъемка. Техническая ретушь, художественная обработка фотографий. Дизайн и верстка свадебных и выпускных альбомов. Опыт руководства коллективом фотостудии и дизайн-студии. Налаживание документооборота дизайн- и фото-студии.

Владение компьютером:

оболочка Windows, пакет Adobe CS2, CS3, Corel DRAW, видео редакторы (Pinnacle Studio, Adobe Premiere), почта, интернет, и др.

Места работы, начиная с последнего:

2008 и по сей день

Дизафн-студия «Оригами» (Санкт-Петербург)

графический и веб-дизайнер.

Обязанности: дизайн, верстка и предпечатная подготовка макетов полиграфической продукции (буклеты, флаеры, лифлеты, каталоги, и т. д.), а также веб-дизайн, дизайн фирменного стиля, изготовление брендбука.

Январь 2008 — июнь 2008

Компания Персонал ЭСТО (Санкт-Петербург)

дизайнер, веб-дизайнер, копирайтер, фотограф

Обязанности: дизайн, верстка и предпечатная подготовка макетов полиграфической продукции (буклеты, флаеры, лифлеты, каталоги, и т. д.), а также веб-дизайн, поддержание фирменного стиля компании. Художественная и репортажная фотосъемка.

Август 2007 — декабрь 2007

Студия ФОТОГРАФ (Санкт-Петербург)

дизайнер, веб-дизайнер, копирайтер, фотограф, техническая и художественная ретушь.

Обязанности: дизайнер полиграфического отдела студии. Дизайн и верстка макетов полиграфической продукции (буклеты, флаеры, лифлеты, каталоги, и т. д.), а также веб-дизайн, ретушь и художественная обработка фотографий.

Июль 2006 — август 2007

Дизайн-студия JEMM (Ставрополь)

Арт-директор, дизайнер, фотограф.

Руководство дизайн-студией, ведение внутреннего документооборота дизайн-студии и фотостудии. Дизайн фирменного стиля, изготовление брендбука. Предметная, художественная и рекламная фотосъемка. ...