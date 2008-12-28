Severny_tsvet

Юрий Артюшин Severny_tsvetSeverny_tsvet
Контактные сведения:
телефон: +79043340375
e-mail: [email protected]
Профессиональные навыки:
дизайн, верстка и предпечатная подготовка макетов полиграфической продукции, веб-дизайн. Дизайн фирменного стиля, изготовление брендбука, рекламная, художественная, предметная, репортажная фотосъемка. Техническая ретушь, художественная обработка фотографий. Дизайн и верстка свадебных и выпускных альбомов. Опыт руководства коллективом фотостудии и дизайн-студии. Налаживание документооборота дизайн- и фото-студии.
Владение компьютером:
оболочка Windows, пакет Adobe CS2, CS3, Corel DRAW, видео редакторы (Pinnacle Studio, Adobe Premiere), почта, интернет, и др.
Места работы, начиная с последнего:
2008 и по сей день
Дизафн-студия «Оригами» (Санкт-Петербург)
графический и веб-дизайнер.
Обязанности: дизайн, верстка и предпечатная подготовка макетов полиграфической продукции (буклеты, флаеры, лифлеты, каталоги, и т. д.), а также веб-дизайн, дизайн фирменного стиля, изготовление брендбука.
Январь 2008 — июнь 2008
Компания Персонал ЭСТО (Санкт-Петербург)
дизайнер, веб-дизайнер, копирайтер, фотограф
Обязанности: дизайн, верстка и предпечатная подготовка макетов полиграфической продукции (буклеты, флаеры, лифлеты, каталоги, и т. д.), а также веб-дизайн, поддержание фирменного стиля компании. Художественная и репортажная фотосъемка.
Август 2007 — декабрь 2007
Студия ФОТОГРАФ (Санкт-Петербург)
дизайнер, веб-дизайнер, копирайтер, фотограф, техническая и художественная ретушь.
Обязанности: дизайнер полиграфического отдела студии. Дизайн и верстка макетов полиграфической продукции (буклеты, флаеры, лифлеты, каталоги, и т. д.), а также веб-дизайн, ретушь и художественная обработка фотографий.
Июль 2006 — август 2007
Дизайн-студия JEMM (Ставрополь)
Арт-директор, дизайнер, фотограф.
Руководство дизайн-студией, ведение внутреннего документооборота дизайн-студии и фотостудии. Дизайн фирменного стиля, изготовление брендбука. Предметная, художественная и рекламная фотосъемка. ...