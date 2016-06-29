На капот автомобиля придумать дизайн в стиле золотого ниссана. моя машина Toyota bB . уже использую логотип с вензилями с торца хочется с капотом адаптировать
Дизайн продукции2 заявки
Закрыт
9 лет назад
На капот автомобиля придумать дизайн в стиле золотого ниссана. моя машина Toyota bB . уже использую логотип с вензилями с торца хочется с капотом адаптировать
вот такое повторить логотип мой белый фон наколдовать под золото адаптировать Образец тут под логотипом ссылка на сайт
Для вступления к видео роликам нужен анимированый логотип.