Занимаюсь дизайном 4 года. На сайте новичок )))
Привет. Меня зовут Севиндж. Я из Махачкалы.
Занимаюсь в основном Инста-стилем и полиграфическим дизайном. Есть опыт в создании дизайна сайтов.
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Портфолио
- Баннер на свадьбу267 просмотров
- Новогодние открытки на 2016 и 2017 гг.42 просмотра
- Баннер на мероприятие WEBCONF48 просмотров
- Баннеры на мероприятие для б/и "Пери инновации"37 просмотров
- Баннер для школы танцев "Андеор"58 просмотров
- Стиль для страницы в Инстаграме "Рейхан-рассрочка"59 просмотров
- Стиль для страницы в Инстаграме "Живая вода"67 просмотров
- Сертификаты для школы фитнеса Fitness Profi190 просмотров