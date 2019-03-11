Занимаюсь дизайном 4 года. На сайте новичок )))

Привет. Меня зовут Севиндж. Я из Махачкалы.

Занимаюсь в основном Инста-стилем и полиграфическим дизайном. Есть опыт в создании дизайна сайтов.