Графический дизайнер

Привет, меня зовут Всеволод!

Я студент, который лет 5 назад увлекся графическим дизайном, и до сих пор им занимаюсь. Уже более года рисую и продаю стикеры, выполняю заказы у различных компаний.

Я очень творческий и пробовал себя во многом. У меня хорошо развита фантазия, поэтому если у вас что то крутится на уме, но вы не знаете как это изобразить - пишите :)

Рисую логотипы, иллюстрации, стикеры, выполняю различные обработки в фотошопе и могу справится с любой задачей касаемо фото и рисунков. Работаю, пока результат не будет соответствовать вашим ожиданиям!

Обращайтесь, выполним работу идеально!