Графический дизайнер
Привет, меня зовут Всеволод!
Я студент, который лет 5 назад увлекся графическим дизайном, и до сих пор им занимаюсь. Уже более года рисую и продаю стикеры, выполняю заказы у различных компаний.
Я очень творческий и пробовал себя во многом. У меня хорошо развита фантазия, поэтому если у вас что то крутится на уме, но вы не знаете как это изобразить - пишите :)
Рисую логотипы, иллюстрации, стикеры, выполняю различные обработки в фотошопе и могу справится с любой задачей касаемо фото и рисунков. Работаю, пока результат не будет соответствовать вашим ожиданиям!
Обращайтесь, выполним работу идеально!
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Портфолио
- Редизайн логотипа фитнес клуба14 просмотров
- Логотип для производителя витаминного комплекса14 просмотров
- Логотип для магазина фототехники19 просмотров
- Логотип для строительной компании15 просмотров
- Велопрокат9 просмотров