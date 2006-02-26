Приветствую в моем портфолио!

Приветствую в моем портфолио! Я Севрюков Владимир, 3D художник, влюбленный в мир творчества и визуальной эстетики. За год моей работы с программой Blender3D я сосредоточился на создании элементов декора, мебели и одежды.

Благодаря 3D моделированию, я могу придумывать и разрабатывать украшения для различных пространств - от современных интерьеров до классических стилей. Мои декоративные элементы могут добавить индивидуальность и характер любому помещению. А также специализируюсь на создании 3D моделей мебели и одежды

думаю кому-то буду интересен

рабочий: +7 (961) 245 34 21