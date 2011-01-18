Всерьёз увлекаюсь созданием и продвижением личных проектов в Интернете.

Профессиональные цели

ЗАРАБОТАТЬ СВОИМ ТРУДОМ И ОРГАНИЗАТОРСКИМ СПОСОБНОСТЯМИ.

Всерьёз увлекаюсь созданием и продвижением личных проектов в Интернете. Имею свои действующие и в работе домены на площадках: Я.ру, Клуб по приглашениям "Планета виртуальных фантазий и тайны реальных воплощений", Liveinternet, Livejournal, Facebook, Twitter, vkontakte, imxonet, Mirtesen, Мой Круг, Rambler, Google, MSN, MySpace.com, Blogger, Mail.ru и другие, блоги, чаты на Мультифон (Мегафон), rootchat.ru, Taba.ru; А также партнёрские программы.

Работаю за компьютером по 20 - 36 часов без сна. Планы - бурно продолжать развиваться, масса личных, пока не воплощённых, но верных в выбранном направлении идей. Очень желаю сотрудничать с профи программистом, так как трачу огромное количество драгоценного времени на познание технических возможностей Инета. Потраченное, хотя и не зря, время работало бы на прибыль, а я творила бы и воплощала идею за идеей.