Seyasea1996

Иллюстратор / Дизайнер / Проектировщик

Здраствуйте уважаемые заказчики! Меня зовут Ксения по образованию я Художник-проектировщик, но предоставляю услуги дизайна и иллюстрации. Пишите, всегда готова к обсуждению вашего проекта.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ:

1) Векторная (Если вам нужно перевести изображение в вектор, трассировка - от простых до сложных)

2) Книжная

3) Для альбомов (музыкальных и.т.д )

4) Эскизы

5) Личная (портреты, персонажи и.т.д)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

1) Планы ( подготовка эскизов с таблицей размеров )

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw