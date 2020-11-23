Seyasea1996

Иллюстратор / Дизайнер / Проектировщик
Здраствуйте уважаемые заказчики! Меня зовут Ксения по образованию я Художник-проектировщик, но предоставляю услуги дизайна и иллюстрации. Пишите, всегда готова к обсуждению вашего проекта.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
1) Векторная (Если вам нужно перевести изображение в вектор, трассировка - от простых до сложных)
2) Книжная
3) Для альбомов (музыкальных и.т.д )
4) Эскизы
5) Личная (портреты, персонажи и.т.д)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
1) Планы ( подготовка эскизов с таблицей размеров )
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw
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