Привет. Меня зовут Дмитрий. Я являюсь профессиональным музыкантом и звукорежиссёром.

Сделаю в кротчайшие сроки любую работу связанную со звуком и звукорежиссурой. А именно: обработка и коррекция голоса и вокальных партий, тюнинг вокала, обработка и коррекция любых эфиров, передач и радиоэфиров, написание музыки к фильмам и передачам, написание фонограмм и минусовок в любом жанре, сведение и мастеринг мультитреков и готовых композиций в любых жанрах, спродюссирую и напишу песню под ключ.