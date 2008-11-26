Главный системный администратор компании (оператора связи), предоставляющей услуги доступа в Интернет, традиционной и IP-телефонии.

Основные направления:

Настройка, сопровождение серверов (FreeBSD, Linux);

Сетевые настройки: TCP/IP, маршрутизация, firewall, NAT, shaping, Netgraph, PPTP и т.д.;

DNS (BIND);

Веб-сервисы: Apache + nginx, PHP, MySQL, SSL;

Почта: Postfix (smtp auth, TLS, хранение аккаунтов в SQL-базе), Courier-IMAP, SpamAssassin + FuzzyOCR;

FTP: Pure-ftpd, Proftpd;

Dial-Up NAS: (RADIUS Auth, CBCP-based Callback);

Billing: (NetUp UTM5, Stargazer, FreeNiBS);

Могу взяться за разработку/сопровождение сайта на основе CMS.

Хорошо владею английским, украинским языками (родной - русский).

Имеется опыт работы с сетевым оборудованием Allied Telesis (маршрутизаторы, коммутаторы L2, L3+), cisco (NAS, коммутаторы), точками доступа Lucent WavePoint II, и прочим.

Опыт работы с системой FreeBSD - с 2000 года.

Со мной можно связаться:

Jabber - [email protected]

ICQ - 261500616

E-Mail - [email protected]