Главный системный администратор компании (оператора связи), предоставляющей услуги доступа в Интернет, традиционной и IP-телефонии.
Основные направления:
Настройка, сопровождение серверов (FreeBSD, Linux);
Сетевые настройки: TCP/IP, маршрутизация, firewall, NAT, shaping, Netgraph, PPTP и т.д.;
DNS (BIND);
Веб-сервисы: Apache + nginx, PHP, MySQL, SSL;
Почта: Postfix (smtp auth, TLS, хранение аккаунтов в SQL-базе), Courier-IMAP, SpamAssassin + FuzzyOCR;
FTP: Pure-ftpd, Proftpd;
Dial-Up NAS: (RADIUS Auth, CBCP-based Callback);
Billing: (NetUp UTM5, Stargazer, FreeNiBS);
Могу взяться за разработку/сопровождение сайта на основе CMS.
Хорошо владею английским, украинским языками (родной - русский).
Имеется опыт работы с сетевым оборудованием Allied Telesis (маршрутизаторы, коммутаторы L2, L3+), cisco (NAS, коммутаторы), точками доступа Lucent WavePoint II, и прочим.
Опыт работы с системой FreeBSD - с 2000 года.
Со мной можно связаться:
Jabber - [email protected]
ICQ - 261500616
E-Mail - [email protected]