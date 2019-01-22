Разработчик встраиваемых систем и прикладного ПО

Я, Шутиков Ю.Б. 1957 года рождения. Проживаю в г. Ташкенте. Женат, имею детей и внуков. В настоящее время пенсионер. Имею высшее образование в области радиоэлектроники. До выхода на пенсию занимался разработкой средств промышленной автоматики, преподавал в высших учебных заведениях. Знаком с языками программирования С/С++, Pascal (Delphi и Lazarus). Помимо разработки прикладных программ выполняю полное проектирование, сборку и отладку встраиваемых систем управления на базе промышленных контроллеров и микроконтроллеров C51, AVR и ARM (по согласованию с заказчиком).