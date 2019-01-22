ShYuB

Юрий Шутиков ShYuB

 
66 летУзбекистан/Ташкент
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработчик встраиваемых систем и прикладного ПО

Я, Шутиков Ю.Б. 1957 года рождения. Проживаю в г. Ташкенте. Женат, имею детей и внуков. В настоящее время пенсионер. Имею высшее образование в области радиоэлектроники. До выхода на пенсию занимался разработкой средств промышленной автоматики, преподавал в высших учебных заведениях. Знаком с языками программирования С/С++, Pascal (Delphi и Lazarus). Помимо разработки прикладных программ выполняю полное проектирование, сборку и отладку встраиваемых систем управления на базе промышленных контроллеров и микроконтроллеров C51, AVR и ARM (по согласованию с заказчиком). 

Delphi
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20
Встраиваемые системы
Отзывы заказчиков
efric
55 летЧехия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Конвертация P-CAD200x *.pcb в gerber
Результаты - 100% реализация заказа. Исполнитель реализовал пожелания быстрее чем я их предлагал. Инициативный и опытный сотрудник. Всем рекомендую.
Рад, что удалось общаться и сотрудничать с Александром. С ним легко работать: задачу ставит конкретно, к мелочам не придирчив. Оплату производит своевременно и в полном объёме. Рекомендую.
Ответный отзыв
Встраиваемые системы
нет отзывов
$2/час
от $50от 3 дней
#18
Прикладное ПО
нет отзывов
$2/час
от $15от 2 дней
#202