Разработчик встраиваемых систем и прикладного ПО
Я, Шутиков Ю.Б. 1957 года рождения. Проживаю в г. Ташкенте. Женат, имею детей и внуков. В настоящее время пенсионер. Имею высшее образование в области радиоэлектроники. До выхода на пенсию занимался разработкой средств промышленной автоматики, преподавал в высших учебных заведениях. Знаком с языками программирования С/С++, Pascal (Delphi и Lazarus). Помимо разработки прикладных программ выполняю полное проектирование, сборку и отладку встраиваемых систем управления на базе промышленных контроллеров и микроконтроллеров C51, AVR и ARM (по согласованию с заказчиком).
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недостаточно оценок
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$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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ТОП-20— Встраиваемые системы
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Результаты - 100% реализация заказа. Исполнитель реализовал пожелания быстрее чем я их предлагал. Инициативный и опытный сотрудник. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Рад, что удалось общаться и сотрудничать с Александром. С ним легко работать: задачу ставит конкретно, к мелочам не придирчив. Оплату производит своевременно и в полном объёме. Рекомендую.
Встраиваемые системы
нет отзывов
$2/час
от $50от 3 дней
#18
Прикладное ПО
нет отзывов
$2/час
от $15от 2 дней
#202