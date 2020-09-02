Shablinskayte

Работа с сайтами, введение аккаунтов, SEO, SMM, таргетированная и контекстная реклама
Образование:Техник-программист Проработала 2 года Веб-редактором Осуществляю помощь по
сайту, редактирование администрирование, настройка. Помогу в продвижении групп
в ВК, и FB, а так же в ведении инстаграмм. Оптимизация и продвижение сайтов в
поисковых системы. Занимаюсь рекламой есть подтверждающий сертификат о
прохождении курсов.
Преимущества работы со мной:- постоянная связь во время работы над проектом; - бесплатная поддержка и
консультирование после сдачи работы (в умеренных и адекватных просьбах); -
соблюдение сроков; - очень гибкий ценник, т.к. на данном сервисе пока что я
новенькая.
Действие аккаунта приостановлено!