Shablinskayte

Работа с сайтами, введение аккаунтов, SEO, SMM, таргетированная и контекстная реклама

Образование:Техник-программист Проработала 2 года Веб-редактором Осуществляю помощь по

сайту, редактирование администрирование, настройка. Помогу в продвижении групп

в ВК, и FB, а так же в ведении инстаграмм. Оптимизация и продвижение сайтов в

поисковых системы. Занимаюсь рекламой есть подтверждающий сертификат о

прохождении курсов.

Преимущества работы со мной:- постоянная связь во время работы над проектом; - бесплатная поддержка и

консультирование после сдачи работы (в умеренных и адекватных просьбах); -

соблюдение сроков; - очень гибкий ценник, т.к. на данном сервисе пока что я

новенькая.