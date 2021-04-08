Здравствуйте!
Если современно,стильно и лаконично,это про вас,то мой дизайн не оставит вас равнодушным!
Молодой и перспективный дизайнер жаждущий реализации новых проектов!
Занимаюсь :
Разработкой логотипов и брендинга
Оформлением INSTAGRAM
Оформлением полиграфии
Арт и иллюстрация
Отрисовкой в векторе
Анимированием логотипов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Логотип40 просмотров
- Свободный логотип24 просмотра
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- Свободный логотип199 просмотров