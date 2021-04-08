Здравствуйте!

Если современно,стильно и лаконично,это про вас,то мой дизайн не оставит вас равнодушным!

Молодой и перспективный дизайнер жаждущий реализации новых проектов!

Занимаюсь :

Разработкой логотипов и брендинга

Оформлением INSTAGRAM

Оформлением полиграфии

Арт и иллюстрация

Отрисовкой в векторе

Анимированием логотипов