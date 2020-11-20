Здравствуйте, меня зовут Игнат и я всегда рад вам помочь

Закончил колледж,по специальности – Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), имею диплом техника, в данный момент учусь в университете.

На среднем-высоком уровне разбираюсь в ПК. Могу спокойно работать в таких программах как Photoshop, AutoCAD, Компас-3D, Audacity, Movavi Video Editor, CorelDRAW(начальный уровень). Легко ищу информацию и нахожу общей язык с людьми. В свободное время изучаю язык C++, но пока что это хобби. Знаю на базовом уровне Английский и спокойно говорю на Русском , и Украинском.