ShadowWhise

Все победы начинаются с победы над самим собой.
👋Здравствуйте я Виктор и я являюсь веб-дизайнером.
Я обучался по таким курсы как: Веб-дизайн Взрывной старт 2.0, Highlights School.
После обучения и множества практики я решил предоставлять свои услуги
как фрилансер
朗Так как я только начал заниматься фрилансом и мне нужно первое портфолио и отзывы,
я делаю работу не дорого, но вручаюсь за их качество выполнения и срок.
Я МОГУ:
☑️Создать прототип дизайна сайта(UX дизайн)
☑️Создать дизайн сайта(UI дизайн)
☑️Создать дизайн баннеров, флаеров, визиток
☑️Оформить ваши социальные сети(ВК, Инстаграмм, YouTube)
МОИ КОНТАКТЫ:
Эл. почта: [email protected]
Инстаграмм: www.instagram.com/oll_timict_1/
Телеграм: viktormatanga
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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