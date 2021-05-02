ShadowWhise

Все победы начинаются с победы над самим собой.

👋Здравствуйте я Виктор и я являюсь веб-дизайнером.

Я обучался по таким курсы как: Веб-дизайн Взрывной старт 2.0, Highlights School.

После обучения и множества практики я решил предоставлять свои услуги

как фрилансер

朗Так как я только начал заниматься фрилансом и мне нужно первое портфолио и отзывы,

я делаю работу не дорого, но вручаюсь за их качество выполнения и срок.

Я МОГУ:

☑️Создать прототип дизайна сайта(UX дизайн)

☑️Создать дизайн сайта(UI дизайн)

☑️Создать дизайн баннеров, флаеров, визиток

☑️Оформить ваши социальные сети(ВК, Инстаграмм, YouTube)

МОИ КОНТАКТЫ:

Эл. почта: [email protected]

ВК: https://vk.com/matangav

Инстаграмм: www.instagram.com/oll_timict_1/

Телеграм: viktormatanga

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!