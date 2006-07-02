В настоящее время работаю аналитиком - интегратором в торговой компании. В круг обязанностей входит обеспечнеие качественного взаимодействия всех подразделений компании, анализ эффективности и оптимизация основных бизнес - процессов, контроль деятельности подразделений.

Из успешно осуществленных проектов могу указать написание трех дипломов в очень сжатые сроки в трех различных предметных областях (в перечне проектов не могу указать, поскольку нет подходящего раздела). Дипломы сданы на 4 и 5, отмечена новизна и интерес работ.

Сейчас продолжаю работу в этом направлении, пишу различные рефераты, курсовые, доклады, дипломы (правда, от случая к случаю, как подвернется). Все работы успешно сдаются, на хорошие и отличные оценки.