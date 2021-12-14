Всем огромный привет!

Имею опыт письменного перевода текстов разных сфер. Есть огромное желание переводить и создавать субтитры для видео.

2018-2022, Самарский университет государственного управления Международный Институт Рынка, факультет Лингвистика.

Заняла третье место на XLVI Самарской областной студенческой научной конференции. Также, моя работа была опубликована в сборнике докладов по общественным и гуманитарным наукам.

Русский- родной язык; английский - Advanced; немецкий - Elementary.

Являюсь продвинутым пользователем ПК. Умею пользоваться и переводить в различных CAT-системах: Smartcat и т.д.