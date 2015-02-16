Графический Дизайнер

- Знание полного графического пакета Adobe. Photoshop/Illustrator/INdesign/Adobe Flash.

-Есть навык работы с HTML/CSS, jQuery, MySQL.

- Опыт работы с CMS такие как Joomla/Wordpress/Opencart.

- Знание программ моделирование 3D MAX(V-ray)\Cinema 4D.

- Понимание принципов интерактивного и информационного дизайна.

- Ответственный подход к разным поставленным задачам.

- Внимательность к самым мелким деталям.

- Способность видеть продукт в целом и готов участвовать в разработке его концепции.