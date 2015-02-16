Графический Дизайнер
- Знание полного графического пакета Adobe. Photoshop/Illustrator/INdesign/Adobe Flash.
-Есть навык работы с HTML/CSS, jQuery, MySQL.
- Опыт работы с CMS такие как Joomla/Wordpress/Opencart.
- Знание программ моделирование 3D MAX(V-ray)\Cinema 4D.
- Понимание принципов интерактивного и информационного дизайна.
- Ответственный подход к разным поставленным задачам.
- Внимательность к самым мелким деталям.
- Способность видеть продукт в целом и готов участвовать в разработке его концепции.