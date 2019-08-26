Shagin_Andrey

Андрей Shagin_Andrey

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
письменный переводчик

Здравствуйте, 

разыскивается надёжный, серьёзный и стабильный заказчик, который по достоинству оценит качественный ручной перевод по нормальным, стандартным расценкам из расчёта 

от 200 рублей за 1000 знаков с пробелами исходного текста. 

Опыт работы фрилансером - с 2011 года. 

Предпочтительные тематики: 

мобильные приложения, информационные технологии, сайты, интерфейсы, 

экономика, политика, спорт, мода 

общая тематика 

Языковые пары и расценки: 

английский>русский от 360 рублей*;

английский>португальский от 540 рублей;

португальский>русский от 430 рублей;

русский>португальский 580 рублей. 

А также 

перевод аудио/видео, создание субтитров от 160 рублей/минута. 

* Расценки указаны за учётную страницу (1800 знаков с пробелами) и действительны на период с сентября 2020 по сентябрь 2023 года. 

Опыт английских переводов с 14:45 пятницы 25 июня 2004. 

Гарантирую серьёзную, вдумчивую работу над словом. Обратившись ко мне, вы получите грамотный, добросовестно сделанный качественный перевод в приемлемые сроки и в обмен на относительно небольшие деньги. Причём это перевод ручной, а не машинный. Машина привлекается лишь для ускорения процесса перевода при больших объёмах работы. 

Обращайтесь. 

С уважением, 

Андрей.  Учетные данные  Редактировать портфолио  Мои проекты/рабочие области

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Отзывы заказчиков

sdvstyle
Дмитрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$61
10 баллов
6 лет назад
Перевод EN-PT(Brazil) - Betting Rules
Андрей выполнил задачу качественно и в оговоренные ранее сроки. Рекомендую!
Отличный заказчик: всё чётко, никаких проблем - рекомендую.
Ответный отзыв
Paster017
Дмитрий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Перевод статьи с английского на португальский (для Бразилии)
Перевод выполнен качественно и быстро
Отличный заказчик, всё здорово, рекомендую!
Ответный отзыв