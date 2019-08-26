письменный переводчик

Здравствуйте,

разыскивается надёжный, серьёзный и стабильный заказчик, который по достоинству оценит качественный ручной перевод по нормальным, стандартным расценкам из расчёта

от 200 рублей за 1000 знаков с пробелами исходного текста.

Опыт работы фрилансером - с 2011 года.

Предпочтительные тематики:

мобильные приложения, информационные технологии, сайты, интерфейсы,

экономика, политика, спорт, мода

общая тематика

Языковые пары и расценки:

английский>русский от 360 рублей*;

английский>португальский от 540 рублей;

португальский>русский от 430 рублей;

русский>португальский 580 рублей.

А также

перевод аудио/видео, создание субтитров от 160 рублей/минута.

* Расценки указаны за учётную страницу (1800 знаков с пробелами) и действительны на период с сентября 2020 по сентябрь 2023 года.

Опыт английских переводов с 14:45 пятницы 25 июня 2004.

Гарантирую серьёзную, вдумчивую работу над словом. Обратившись ко мне, вы получите грамотный, добросовестно сделанный качественный перевод в приемлемые сроки и в обмен на относительно небольшие деньги. Причём это перевод ручной, а не машинный. Машина привлекается лишь для ускорения процесса перевода при больших объёмах работы.

Обращайтесь.

С уважением,

Андрей. Учетные данные Редактировать портфолио Мои проекты/рабочие области

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