Shah407

Альфия Shah407

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$56
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$56
10 баллов
9 лет назад
СЕО-Аудит сайта
Спасибо за интересный заказ. Продолжаем сотрудничество.
Впервые заказываю аудит. Вроде как всё отлично
Ответный отзыв