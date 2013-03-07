Нужен PHP-программист со знанием Drupal. Необходимо починить Яндекс.Маркет для интернет-магазина на Drupal6(ubercart). В поломке, возможно, виноваты новое добавленные материалы. Есть бэкапы до того момента, как все сломалось. Модуль экспорта переписан с yml_export (позволяет еще и ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть сайт, на нем баннер 788x445. Баннер состоит максимум из 8 материалов определенного типа. Необходимо добавлять новые материалы, снимать с публикации старые по заданию. Задание будет присылаться по почте. Например, такое (это и есть ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $174
Необходимо разработать сайт на Drupal 7 c СЕО - оптимизацией. Требования изложены в Техническом задании.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Провести СЕО-Аудит сайта travogor.ruПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо доработать интернет-магазин buysauna.ru, сделанный на ubercart Например, в данном разделе http://buysauna.ru/katalog/stroitelnye-paneli/listar, а также при просмотре любого из этих товаров (http://buysauna.ru/katalog/stroitelnye-paneli/listar/listar-maxi-100-xps) цена по умолчанию отображается как 0 рублей. В обоих случаях ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
1. Необходимо перенести сайт http://ufasauna.ru с Drupal 6 на Drupal 7 + сео оптимизация(но необязательно). Все пути к существующим нодам необходимо сохранить как есть. 2. Доработать сайт: ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад