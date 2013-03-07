Нужен PHP-программист со знанием Drupal. Необходимо починить Яндекс.Маркет для интернет-магазина на Drupal6(ubercart). В поломке, возможно, виноваты новое добавленные материалы. Есть бэкапы до того момента, как все сломалось. Модуль экспорта переписан с yml_export (позволяет еще и ...