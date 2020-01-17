Shahrizat

Шахризат Shahrizat

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
вам нужен качественный и стильный дизайн? К вашим услугам все виды дизайна у одного специалиста.

Здравствуйте. Меня зовут Шахризат. Предлагаю услуги:

  • Дизайн полиграфии
  • Дизайн социальных сетей
  • Дизайн сайтов
  • Дизайн любой рекламной продукции
Условия работы:

  • срок выполнения заказа до 3 дней
  • от вас бриф или пожелания
  • при работе провожу полный анализ проекта
  • если работа не устраивает оплата возвращается
  • обязательное условие с моей стороны- полная честность и пунктуальность.
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$3/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Показать все услуги