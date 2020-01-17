вам нужен качественный и стильный дизайн? К вашим услугам все виды дизайна у одного специалиста.
Здравствуйте. Меня зовут Шахризат. Предлагаю услуги:
- Дизайн полиграфии
- Дизайн социальных сетей
- Дизайн сайтов
- Дизайн любой рекламной продукции
- срок выполнения заказа до 3 дней
- от вас бриф или пожелания
- при работе провожу полный анализ проекта
- если работа не устраивает оплата возвращается
- обязательное условие с моей стороны- полная честность и пунктуальность.
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Баннеры
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$5/час
от $2от 2 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
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$3/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
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$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Продающие тексты
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$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга