Требуется новый дизайн для сайта FinForum.org. С учетом современных трендов и юзабилити.
Дизайн сайтов28 заявок
Закрыт
13 лет назад
Требуется новый дизайн для сайта FinForum.org. С учетом современных трендов и юзабилити.
Нужен несложный флеш-банер срочно! Основных 4 кадра с текстом на финансовую тему.
Требуется: - анализ нескольких сайтов с узкой тематикой с точки зрения SEO - продвижение нескольких сайтов с узкой тематикой в англоязыйчной среде. - оптимизация рекламы в AdSense и других англоязычных партнерских программах
Требуется разработка нового дизайна для сайта http://trials.in.ua/
Требуется разработка нового дизайна для сайта http://trials.in.ua/ в функциональном стиле