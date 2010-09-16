Shakatana

Емельяненко Татьяна Shakatana

 
43 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Создание флеш-баннера
Уютно было работать с Татьяной. Отличное задание, мгновенная оплата.
Очень оперативно, со вкусом, ничего лишнего, все по теме. Буду работать с Виталием постоянно.
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