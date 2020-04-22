Я рад приветствовать здесь всех вас дорогие заказчики и не только, могу заверить, что при обращении ко мне, ваш текст будет уникальным и грамотно написанным на 99% (и 1% зависит от вашего четко выраженного желания). Имею обширные познания в спорте (в особенности футбол). Сейчас мне 27 лет и я готов к выполнению разного рода заданий, в основном по направлению копирайта. Юридическое образование дало предрасположенность к отличному и грамотному составлению а так же грамотно преподносить текста аудитории. Готов выполнить любое тестовое задание для оценки и проверки моих навыков.

Готова вам предоставить такие услуги:

-индивидуальный текст, на любую из ваших тем;

-статьи для соц. сетей и других различных сетей;

-переписать текст с фото/любого другого документа на Word;

-написать текст с аудио/видеофайла;

Обладаю обширными знаниями в разного рода сферах жизнедеятельности и не только, в психологии и логике, физической культуре и спорте, кинематографии и музыке и других.

Имею опыт в ведении страниц в соц. сетях, поэтому готова предложить следующий перечень услуг:

-администратор аккаунта(ответ на сообщения, обработка фото, легкий монтаж видео, написание постов)

-отдельно писать посты персонально для вас;

-редактировать ваш чек-лист(с вас полный текст и информацией, с меня проверка на ошибки и красивое оформление листа);

-настроить таргетированную рекламу вашего сообщества.

Так же имею опыт работы в видео редактора Movavi, а так же Adobe Photoshop CC 2017-2020.

Немного о себе: системный человек, трудолюбивый и исполнительный, люблю порядок и пунктуальность, поэтому сам весьма пунктуален, и вообще я педант: люблю когда все сделано красиво по порядку и в соответствии с планом (всегда составляю подробный план действий и пытаюсь неукоснительно следовать ему при выполнении разного рода заданий), очень внимателен к деталям. Всегда обучаюсь и готов познать что то новое и интересное, осваивать все новые и новые знания и технологии.

P.S. опыт работы фрилансером имеется, на данном сайте рейтинг начальный (занимался фрилансом более 5 лет назад во время учебы в университете).