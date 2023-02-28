Shalahan

Дарья Шалахан Shalahan

 
30 летПольша/Катовице
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад

Я предлагаю:

  • Векторные иллюстрации

  • Логотип и/или полный брендинг

  • Полиграфия (брошюры/буклеты/визитки)

  • Баннеры (как для печати, так и для электронных носителей)

  • Иконки


Гарантирую:

  • Приятное общение и быструю обратную связь

  • Быстрые сроки сдачи

  • Индивидуальный подход к вкусам каждого заказчика


Портфолио