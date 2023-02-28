Дарья Шалахан ShalahanShalahan
30 летПольша/Катовице
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Я предлагаю:
Векторные иллюстрации
Логотип и/или полный брендинг
Полиграфия (брошюры/буклеты/визитки)
Баннеры (как для печати, так и для электронных носителей)
Иконки
Гарантирую:
Приятное общение и быструю обратную связь
Быстрые сроки сдачи
Индивидуальный подход к вкусам каждого заказчика
Портфолио
- Иконки9 просмотров
- Открытка8 просмотров
- Постеры в акварельном стиле44 просмотра
- Дизайн свадебных приглашений12 просмотров
- Дизайн планера7 просмотров
- Дизайн логотипа7 просмотров
- Дизайн упаковки5 просмотров
- Постеры с динозаврами9 просмотров