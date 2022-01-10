3d artist

Доброго времени суток. Представляю 3d скульптора:

Я - Нина, 3D скульптор персонажей. Поклонник игровой индустрии и мультипликации. Заканчивала курсы в школе компьютерной графики и рисунка ArtCraft, а именно: -Цифровой рисунок -2D Character Artist -ZBrush Весь скульпт моделей происходит в программе ZBrush. Так же владею такими программами, как : AdobePhotoshop, KeyShot, Substance painter.Имею базовое знание анатомии, навыки трехмерного мышления, базовый уровень текстурирования. В любое время суток могу быстро устранять недоработки. Владею интерактивным подходом к работе и высокой скоростью выполнения поставленых задач.Все время работаю над новыми моделями и проектами, чтобы прокачать свой скилл. Готова изучать новые техники и программы. Моя цель - научиться и создавать качественные высокодетализированные 3D модели. Опыт работы в большых проектах: полтора года. (Скульптинг 3д персонажей для компьютерных и мобильных игр, NFT-token). Посмотреть мои работы можно здесь: https://www.artstation.com/amazonka_art