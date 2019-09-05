Люблю и умею работать с текстом!
Добро пожаловать в мой профиль!
Меня зовут Анна, и я очень люблю работать с текстами. Это - моя профессия! По образованию я редактор, журналист, долгое время работала в крупном региональном печатном издании корреспондентом, есть обширный опыт написания текстов любой тематики. Владею навыками копирайтинга, рерайтинга, создания контента для социальных сетей. Грамотность, точное соблюдение техзадания и сроков гарантирую!
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Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$25/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга