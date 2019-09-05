Shamanka1985

Анна Shamanka1985

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Люблю и умею работать с текстом!

Добро пожаловать в мой профиль!

Меня зовут Анна, и я очень люблю работать с текстами. Это - моя профессия! По образованию я редактор, журналист, долгое время работала в крупном региональном печатном издании корреспондентом, есть обширный опыт написания текстов любой тематики.  Владею навыками копирайтинга, рерайтинга, создания контента для социальных сетей. Грамотность,  точное соблюдение техзадания и сроков гарантирую!

Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$25/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга