ShamraevaL

Людмила ShamraevaL

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Видеооператор

Шамраева Людмила Николаевна

 +7-(981)-810-66-60

Образование:

СПбГУКиТ. Специальность: Кинооператор, мастерскаяС.М.ЛАНДО Н.В.ВОЛКОВ

Опыт работы:

2014 г.– оператор документального фильма для Союза Художников отворчестве А.А. Мыльникова. Реж. А. Дегтярев

2014 г. – оператор документального фильма для 100тв о творчествеЮ.Г.Юфита. Реж А.Дегтярев

2013 г.  – студийныйоператор медиа студии на малой сцене Александрийского  театра

2013 г. – оператордокументального фильма о детском конкурсе чтецов «Живая классика» для 100тв

2013 г. –студийный оператор 100тв передачи «Однажды утром»  

Профессиональныезнания и навыки:

1.     Программы:

Adobe premier,  Adobe Photoshop, Final Cut Pro, DaVinci Resolve Lite

2.      Различныевиды видеосъемок

-репортажная 

-событийная 

-свадебная 

-рекламная

3. Работа спостановочным светом 

4. Монтаж видеоролика 

5. Цветокоррекция 