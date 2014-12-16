ShamraevaL

Шамраева Людмила Николаевна
+7-(981)-810-66-60
Образование:
СПбГУКиТ. Специальность: Кинооператор, мастерскаяС.М.ЛАНДО Н.В.ВОЛКОВ
Опыт работы:
2014 г.– оператор документального фильма для Союза Художников отворчестве А.А. Мыльникова. Реж. А. Дегтярев
2014 г. – оператор документального фильма для 100тв о творчествеЮ.Г.Юфита. Реж А.Дегтярев
2013 г. – студийныйоператор медиа студии на малой сцене Александрийского театра
2013 г. – оператордокументального фильма о детском конкурсе чтецов «Живая классика» для 100тв
2013 г. –студийный оператор 100тв передачи «Однажды утром»
Профессиональныезнания и навыки:
1. Программы:
Adobe premier, Adobe Photoshop, Final Cut Pro, DaVinci Resolve Lite
2. Различныевиды видеосъемок
-репортажная
-событийная
-свадебная
-рекламная
3. Работа спостановочным светом
4. Монтаж видеоролика
5. Цветокоррекция