ShamraevaL

Видеооператор

Шамраева Людмила Николаевна

+7-(981)-810-66-60

Образование:

СПбГУКиТ. Специальность: Кинооператор, мастерскаяС.М.ЛАНДО Н.В.ВОЛКОВ

Опыт работы:

2014 г.– оператор документального фильма для Союза Художников отворчестве А.А. Мыльникова. Реж. А. Дегтярев

2014 г. – оператор документального фильма для 100тв о творчествеЮ.Г.Юфита. Реж А.Дегтярев

2013 г. – студийныйоператор медиа студии на малой сцене Александрийского театра

2013 г. – оператордокументального фильма о детском конкурсе чтецов «Живая классика» для 100тв

2013 г. –студийный оператор 100тв передачи «Однажды утром»

Профессиональныезнания и навыки:

1. Программы:

Adobe premier, Adobe Photoshop, Final Cut Pro, DaVinci Resolve Lite

2. Различныевиды видеосъемок

-репортажная

-событийная

-свадебная

-рекламная

3. Работа спостановочным светом

4. Монтаж видеоролика

5. Цветокоррекция