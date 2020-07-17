Дизайн, профессиональная верстка макетов для полиграфии, наружной рекламы в программах AdobeIndesign, AdobeIllustrator, AdobePhotoshop, CorelDraw.
- Визитные карточки;
- Листовки, флаера, плакаты;
- Буклеты, лифлеты;
- Брошюры;
- Каталоги;
- Календари;
- Журналы;
- Книги;
- Журналы, методические пособия
- Периодические издания
- Годовые отчеты.
Технически грамотно, в соответствии с вашим заданием.
Разработка логотипа, брендбука, фирменный стиль, сопровождение бренда.
Корректура текста.
Подбор и обработка фотографий.
Оперативная ПЕЧАТЬ полиграфической продукции.
- ЦПМ Konica Minolta AccurioPress C6085 (плотность бумаги до 400 г/м2);
- Roland RF-640 (ширина рулона 1,6 м, 1440 dpi);
- Leopard A18 (ширина рулона 3,2 м, 720 dpi);
- УФ-принтер Roland LEF-20;
- Graphtec FC9000 режущий плоттер;
- Постпечатное оборудование.
Доставка.
Работа по договору. ИП с УСН.
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