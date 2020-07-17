ShamrayVA

Вадим Шамрай ShamrayVA

 
57 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вадим Шамрай. Дизайн, верстка, оперативная полиграфия, наружная реклама

Дизайн, профессиональная верстка макетов для полиграфии, наружной рекламы в программах AdobeIndesign, AdobeIllustrator, AdobePhotoshop, CorelDraw.

- Визитные карточки;

- Листовки, флаера, плакаты;

- Буклеты, лифлеты;

- Брошюры;

- Каталоги;

- Календари;

- Журналы;

- Книги;

- Журналы, методические пособия

- Периодические издания

- Годовые отчеты.

Технически грамотно, в соответствии с вашим заданием.

Разработка логотипа, брендбука, фирменный стиль, сопровождение бренда.

Корректура текста.

Подбор и обработка фотографий.

Оперативная ПЕЧАТЬ полиграфической продукции.

- ЦПМ Konica Minolta AccurioPress C6085 (плотность бумаги до 400 г/м2);

- Roland RF-640 (ширина рулона 1,6 м, 1440 dpi);

- Leopard A18 (ширина рулона 3,2 м, 720 dpi);

- УФ-принтер Roland LEF-20;

- Graphtec FC9000 режущий плоттер;

- Постпечатное оборудование.

Доставка.

Работа по договору. ИП с УСН.