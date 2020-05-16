Художник, писатель, сценарист, корректор

Рисую преимущественно чёрно-белую графику на бумаге. Компьютерная графика в SAI. С цветом работаю редко. В Фотошопе и иных программах не рисую.

Автор сценария (в соавторстве), раскадровки и инкер (тушь) комикса «Ракета» (2014).

С марта 2015 года периодически корректировал и предлагал редакторские правки на сайте «Комикстрейд».

Корректировал русское издание комикса «Непокорная кровь».

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