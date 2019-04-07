Не выбирайте меня, если не хотите увидеть качественно и вовремя выполненную работу!

Немного обо мне:

 Знания

Я обожаю маркетинг, я много читаю о маркетинге, многое знаю, когда-то, работала младшим маркетологом. С тех пор маркетинг это моя любовь!)

Все что касается маркетинга - это моя стихия: SEO; SMM; Diital marketing; маркетинг аналитика и пр. это все мое, любимое. Опыт в сфере маркетинга у меня 2 года. Но я постоянно повышаю качество своих знаний и их количество.

 Что умею делать и делаю это хорошо!)

Работаю с контекстной рекламой (Google ADS, Яндекс Директ), делаю лендинг, пишу сценарии и делаю раскадровку на рекламные ролики, рисую логотипы, гербы и визитки, сертификаты и тд.

✏Rewriting & Copywriting

Пишу тексты, статьи, рекламные тексты, знаю что такое продающий текст и как его сделать.

Навыки работы: Excell, Word,Power point, 1C, Photoshop, Corel draw, Битрикс 24

.⏰Время один из самых ценных ресурсов в наше время, поэтому я всегда выполняю свою работу в срок!

📞 Вы можете позвонить мне и рассказать, о том, чего вы хотели бы получить от моей работы, не выбирая слов, я понимаю как говорят "с полуслова"!

Выбрав меня в качестве исполнителя, вы получитите качественно выполненную работу, от которой будете в восторге!

✔Мои работы, а также мое резюме, вы сможете посмотреть в порфолио ниже ⬇