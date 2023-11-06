ShaposhnikovUI

Иван Шапошников ShaposhnikovUI

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UI/UX Дизайнер

Привет, меня зовут Иван!

Я разрабатываю интерфейсы более трех лет, но в диджитал-творчестве я уже более 10-ти лет. У меня есть хороший опыт и насмотренность в веб и мобильном дизайне, монтаже видео, анимации и графическом дизайне.

В основном работал с проектами Web 3, такими как блокчейн, криптовалюта, биржи, ТАЕ, метавселенные и другие, но могу отлично справиться с любой задачей.

Всегда ищу возможности и вызовы, чтобы учиться и совершенствовать свои навыки.

Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга