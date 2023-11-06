UI/UX Дизайнер
Привет, меня зовут Иван!
Я разрабатываю интерфейсы более трех лет, но в диджитал-творчестве я уже более 10-ти лет. У меня есть хороший опыт и насмотренность в веб и мобильном дизайне, монтаже видео, анимации и графическом дизайне.
В основном работал с проектами Web 3, такими как блокчейн, криптовалюта, биржи, ТАЕ, метавселенные и другие, но могу отлично справиться с любой задачей.
Всегда ищу возможности и вызовы, чтобы учиться и совершенствовать свои навыки.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн-концепт сайта зоопарка1 просмотр
- Сайт для метавслеенной1 просмотр
- Персональный сайт для ведущего мероприятийнет просмотров
- Колесо фортуны для метавселеннойнет просмотров
- Приложение для крипто-биржынет просмотров
- Окно регистрациинет просмотров
Видеомонтаж
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$10/час
от $30от 1 дня
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга