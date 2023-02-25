Шарифий Хадиятулло

Привет!Я Шарифий Хадиятулло мне 22 года,уже 3 года я занимаюсь с программированием,

Я могу вам предложить:

Верстка сайта - Сайт под ключ - Разработка и доработка веб-сайтов



Стек технологий:



-Программирование сложных проектов – Django, Zend, Laravel, Ruby

- PHP (Laravel + Vue.js, Symfony, Yii2)

- Front-end: html ,css ,bootstrap ,Vue.js , React.js

- WordPress, ModX, Bitrix, OpenCart, Drupal, и др.

- Доработка и техподдержка проектов на ЛЮБЫХ движках

Для крупных проектов, имеется своя команда.