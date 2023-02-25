ХАДИЯТУЛЛО ШАРИФИЙ SharifiyxSharifiyx
22 годаУзбекистан/Ташкент
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Шарифий Хадиятулло
Привет!Я Шарифий Хадиятулло мне 22 года,уже 3 года я занимаюсь с программированием,
Я могу вам предложить:
Верстка сайта - Сайт под ключ - Разработка и доработка веб-сайтов
Стек технологий:
-Программирование сложных проектов – Django, Zend, Laravel, Ruby
- PHP (Laravel + Vue.js, Symfony, Yii2)
- Front-end: html ,css ,bootstrap ,Vue.js , React.js
- WordPress, ModX, Bitrix, OpenCart, Drupal, и др.
- Доработка и техподдержка проектов на ЛЮБЫХ движках
Для крупных проектов, имеется своя команда.