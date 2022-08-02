Junior PHP developer

﻿Основное образование - журналистика. С 9 класса в этой профессии. Пришло время сменить сферу деятельности. Вот уже несколько лет изучаю веб-технологии, покупаю платные курсы, смотрю ролики на YouTube, читаю книги. За это время сделал несколько сайтов как для себя так и для коммерческих компаний. Посмотреть их можно на личном сайте или на гите. Кроме непосредственно веб-разработки для ряда фирм настраивал контекстную рекламу (Яндекс.Директ).

В разработке сайтов использовал технологии HTML, CSS, PHP (подключение файлов, создание админки, вывод из данных из БД, настройка обратной связи - использование Ajax и jQuery), MySQL, немного JS (слайдер на callback функциях (пробовал спускаться в "ад колбэков")))) и его отключение на мобильных устройствах).

Огромное желание посвятить себя программированию, изучать языки, погружаться в них все глубже и глубже. Сейчас акцентирую свое внимание в основном на PHP и изучении фреймворков (laravel).