Знания:

- UNIX-like операционные системы (Linux, FreeBSD);

- Сервисы: LAMP (Apache+MySQL+PHP), Nginx, Squid, Samba, ProFTPD, Postfix+Dovecot+MySQL, DNS, DHCP, etc

- Технологии передачи данных (Ethernet, TCP/IP), IP-адресации и маршрутизации;

- Протоколы: (POP3, SMTP, IMAP) и системы приема/передачи и обработки электронной почты (Postfix, Sendmail, Exim);

- Конфигурирование Cisco, коммутаторов Linksys, ZTE, Edge-core, D-link, etc

- Языки программирования: PHP (консольные скрипты и WEB) - на начальном уровне, Perl (консольные скрипты) - на начальном уровне, Awk, Shell - средний уровень;

- Сервисы для мониторинга сети, хостов и т.п.;

- Протоколы маршрутизации (OSPF, BGP), средства управления трафиком (CoS/QoS) - практический опыт построения, на начальном уровне;

- Администрирование и техническая поддержка сетей построенных на оборудовании Cisco, участвовал в проектах разработки/модернизации сетей, технического обслуживания транспортной сети.

- Автоматизация процессов (написание системных утилит, скриптов, etc)