Sharonakanagliy

Доброго! я честно говоря не особо верю что здесь реально можно зарабатывать...
По-честному,видимо ручной труд как и прежде велик!
Но что-то мне посказывает,если попробовать,то может сомнение возьмёт и сгорит?!
Пишу стихи,прозу,статьи,могу текст обработать любой сложности(образование педагогическое)
Умею закрученные пассовать мячи,но здесь это мало кому видеть хочется!
Креативно мыслю,устойчив в полемике,даже такси тише едет,чем я на велике
А если серьезно-подавайте работу!нужно же дочкам купить что-то к лету!
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