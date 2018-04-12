Sharonakanagliy

Доброго! я честно говоря не особо верю что здесь реально можно зарабатывать...

По-честному,видимо ручной труд как и прежде велик!

Но что-то мне посказывает,если попробовать,то может сомнение возьмёт и сгорит?!

Пишу стихи,прозу,статьи,могу текст обработать любой сложности(образование педагогическое)

Умею закрученные пассовать мячи,но здесь это мало кому видеть хочется!

Креативно мыслю,устойчив в полемике,даже такси тише едет,чем я на велике

А если серьезно-подавайте работу!нужно же дочкам купить что-то к лету!