Качественная работа за разумные деньги!

Работаю веб разработчиком с 1 сентября 2016 года.

Навыки:

- Верстка ( валидная, адаптивная, кроссбраузерная, БЭМ)

- JS (как чистый так и jQuery)

- PHP

О себе:

Нахожусь в начале пути фрилансера ( до этого работал в компании ),

серьезно отношусь к своему выбору поэтому со свое строны всегда могу обещать:

- адекватное общение

- соблюдение сроков

- помощь своим клиентам с их сайтами даже после окончания работ

Вот и все, надеюсь на дружеские и доверительные отношения с каждым своим клиентом!