Качественная работа за разумные деньги!
Работаю веб разработчиком с 1 сентября 2016 года.
Навыки:
- Верстка ( валидная, адаптивная, кроссбраузерная, БЭМ)
- JS (как чистый так и jQuery)
- PHP
О себе:
Нахожусь в начале пути фрилансера ( до этого работал в компании ),
серьезно отношусь к своему выбору поэтому со свое строны всегда могу обещать:
- адекватное общение
- соблюдение сроков
- помощь своим клиентам с их сайтами даже после окончания работ
Вот и все, надеюсь на дружеские и доверительные отношения с каждым своим клиентом!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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