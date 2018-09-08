Sharp_Oo

Александр Вдовин Sharp_Oo

 
28 летРоссия/Пермь
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
3D моделирование, текстурирование, визуализация.

Больше отзывов о моей работе есть здесь:

https://www.fl.ru/users/aleksander_vdov/opinions/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
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Отзывы заказчиков
guest_15366095028749
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Дизайн для продукта
Работа была сделана на высшем уровне, все вовремя и Александр бил постоянно на связи. Однозначно рекомендую как отличного специалиста
Прекрасный заказчик. Т.з. четкое, работа оплачена в срок, правок было минимальное количество. Рекомендую.
Ответный отзыв
jheniae
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Адаптировать две gif картинки.
Отличный исполнитель, знает толк в своей работе. Поставленные задачи выполняет в срок и профессионально.
Отличный заказчик. Задача поставлена четко, все условия сделки соблюдены. Рекомендую.
Ответный отзыв