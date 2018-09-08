3D моделирование, текстурирование, визуализация.
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
5 лет назад
Работа была сделана на высшем уровне, все вовремя и Александр бил постоянно на связи. Однозначно рекомендую как отличного специалиста
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Т.з. четкое, работа оплачена в срок, правок было минимальное количество. Рекомендую.
$1
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, знает толк в своей работе. Поставленные задачи выполняет в срок и профессионально.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задача поставлена четко, все условия сделки соблюдены. Рекомендую.