Shashluchok

Имею высшее образование СПБГУ. Изучал английский язык в языковой гимназии и в университете в течение 14 лет ,имею уровень B2. Сейчас прохожу обучение в магистратуре.

Занимаюсь созданием музыки в Fl studio 12, уверенно создаю сайты - одностраничники.

Имею опыт работы копирайтером, а также профессионально перевожу тексты с английского языка/на английский.

Часто имею дело с транскрибацией.

У меня сейчас достаточно свободного времени, поэтому заверяю Вас, что работа с моей стороны будет безошибочно выполнена в кратчайшие сроки.