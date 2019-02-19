Shashluchok

Артем Окунев ShashluchokShashluchok
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Имею высшее образование СПБГУ. Изучал английский язык в языковой гимназии и в университете в течение 14 лет ,имею уровень B2. Сейчас прохожу обучение в магистратуре.
Занимаюсь созданием музыки в Fl studio 12, уверенно создаю сайты - одностраничники.
Имею опыт работы копирайтером, а также профессионально перевожу тексты с английского языка/на английский.
Часто имею дело с транскрибацией.
У меня сейчас достаточно свободного времени, поэтому заверяю Вас, что работа с моей стороны будет безошибочно выполнена в кратчайшие сроки.
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