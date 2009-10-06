Shatenka

Кристина Shatenka

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад

Образование:

Санкт-Петербургский Государственный Университет Кино и Телевидения

Факультет: Анимация и компьютерная графика

Сертификаты Render.ru (Центр компьютерной графики) "Художник на графическом планшете,

Визуализация интерьера Autodesk 3DMAX

также проходила курс в школе ARTFUTURE

"Графический дизайн"

Владею программами Adobe Photoshop, After Effect, Corel Draw, Corel Painter,3DMax.

Портфолио