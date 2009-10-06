Образование:
Санкт-Петербургский Государственный Университет Кино и Телевидения
Факультет: Анимация и компьютерная графика
Сертификаты Render.ru (Центр компьютерной графики) "Художник на графическом планшете,
Визуализация интерьера Autodesk 3DMAX
также проходила курс в школе ARTFUTURE
"Графический дизайн"
Владею программами Adobe Photoshop, After Effect, Corel Draw, Corel Painter,3DMax.
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Портфолио
- Ты меня окрыляешь!1509 просмотров
- Магник к Дню Валентина371 просмотр
- Домик ведьмы (анимация)686 просмотров