Shatovitsky

Дмитрий Шатовицкий Shatovitsky

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Опыт монтажа видео 4 года: 2 года - Sony Vegas Pro 13, 2 года - Adope Premiere Pro. Также имеются навыки монтажа в программе Adobe After Effects и др.

Опыт монтажа видео 4 года: 2 года - Sony Vegas Pro 13, 2 года - Adope Premiere Pro. Также имеются навыки монтажа в программе Adobe After Effects и фото-обработка - Adobe Photoshop.

Личные качества: я ответственный, пунктуальный, вежливый и креативный. Не стою на месте, постоянно развиваюсь в сфере видео монтажа.

Портфолиоhttps://yadi.sk/i/xY7DutJvwF4F3w

                    https://www.youtube.com/channel/UCJJiC3wqig8NBFruvFTQSkg?view_as=subscriber