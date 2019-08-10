Shatovitsky

Опыт монтажа видео 4 года: 2 года - Sony Vegas Pro 13, 2 года - Adope Premiere Pro. Также имеются навыки монтажа в программе Adobe After Effects и др.

Опыт монтажа видео 4 года: 2 года - Sony Vegas Pro 13, 2 года - Adope Premiere Pro. Также имеются навыки монтажа в программе Adobe After Effects и фото-обработка - Adobe Photoshop.

Личные качества : я ответственный, пунктуальный, вежливый и креативный. Не стою на месте, постоянно развиваюсь в сфере видео монтажа.

Портфолио : https://yadi.sk/i/xY7DutJvwF4F3w

https://www.youtube.com/channel/UCJJiC3wqig8NBFruvFTQSkg?view_as=subscriber