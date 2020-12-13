ShatrovaAnna

3D визуализатор

Добрый день!

Занимаюсь 3д визуализацией интерьеров.

Имею высшее образование по специальности "Дизайн интерьера", проходила курсы в online школе Space School - "Продвинутый курс интерьерной визуализации в 3Ds MAX" (2018 г.)

Мои ключевые навыки:

Ответственно подхожу к выполнению заказов, быстро обучаюсь;

Всегда на связи

Выполняю работу до полного утверждения заказчика

Владею программами: 3Ds MAX, Corona, AutoCad, Photoshop, CorelDRAW, Maya

Постоянно нахожусь в обучении, изучаю что-то новое, улучшаю свои навыки

Основные направления: