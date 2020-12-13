ShatrovaAnna

3D визуализатор
Добрый день!
Занимаюсь 3д визуализацией интерьеров.
Имею высшее образование по специальности "Дизайн интерьера", проходила курсы в online школе Space School - "Продвинутый курс интерьерной визуализации в 3Ds MAX" (2018 г.)
Мои ключевые навыки:
- Ответственно подхожу к выполнению заказов, быстро обучаюсь;
- Всегда на связи
- Выполняю работу до полного утверждения заказчика
- Владею программами: 3Ds MAX, Corona, AutoCad, Photoshop, CorelDRAW, Maya
- Постоянно нахожусь в обучении, изучаю что-то новое, улучшаю свои навыки
- Визуализация интерьеров
- 3D моделирование и визуализация
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