ShatrovaAnna

Анна ShatrovaAnna

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
3D визуализатор

   Добрый день!

Занимаюсь 3д визуализацией интерьеров.

Имею высшее образование по специальности "Дизайн интерьера", проходила курсы в online школе Space School - "Продвинутый курс интерьерной визуализации в 3Ds MAX" (2018 г.)

Мои ключевые навыки:

  • Ответственно подхожу к выполнению заказов, быстро обучаюсь;
  • Всегда на связи
  • Выполняю работу до полного утверждения заказчика
  • Владею программами: 3Ds MAX, Corona, AutoCad, Photoshop, CorelDRAW, Maya
  • Постоянно нахожусь в обучении, изучаю что-то новое, улучшаю свои навыки
Основные направления:

  • Визуализация интерьеров
  • 3D моделирование и визуализация