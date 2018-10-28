ShayakhmetovZ

Настройка контекстной рекламы в Google Ads и Яндекс Директ

- Плотно общаюсь с заказчиком, выясняю его желания и ожидания;

- Перед настройкой рекламных кампаний всегда провожу анализ спроса;

- Прогнозирую бюджет и число переходов на сайт исходя из существующих возможностей;

- Передаю итоги анализа в виде отчета заказчику;

- Помогаю выбрать наиболее оптимальный канал для выхода на аудиторию заказчика;

- Внимательно настраиваю рекламные кампании, чтобы не "слить" бюджет;

- Пишу релевантные объявления без орфографических и смысловых ошибок;

- Продумываю структуру кампаний с учетом удобства управления и дальнейшей оптимизации;

- Настраиваю аналитику, синхронизирую с рекламными системами для получения максимально точного результата;

- Провожу экспресс-аудит сайта перед запуском рекламы, чтобы, в случае чего, была возможность заранее исправить ошибки;

- Предоставляю понятный автоматизированный отчет по работе рекламных кампаний;

- Контролирую показы рекламы после запуска в течение 1-2 недель.

В итоге вы получите:

- Рекламную кампанию, которая будет приводить заинтересованных в вашем продукте/услуге посетителей;

- В случае необходимости, базовую инструкцию по ведению рекламных кампаний;

- Автоматизированный отчёт, который будет обновляться каждый день и содержать актуальную информацию о работе каждой настроенной рекламной системы.

Ну и стандартно:

- Не пропадаю;

- Не срываю сроки;

Помимо настройки, также занимаюсь:

- Аудитом рекламных кампаний;

- Ведением и оптимизацией кампаний.