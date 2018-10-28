ShayakhmetovZ

- Плотно общаюсь с заказчиком, выясняю его желания и ожидания;
- Перед настройкой рекламных кампаний всегда провожу анализ спроса;
- Прогнозирую бюджет и число переходов на сайт исходя из существующих возможностей;
- Передаю итоги анализа в виде отчета заказчику;
- Помогаю выбрать наиболее оптимальный канал для выхода на аудиторию заказчика;
- Внимательно настраиваю рекламные кампании, чтобы не "слить" бюджет;
- Пишу релевантные объявления без орфографических и смысловых ошибок;
- Продумываю структуру кампаний с учетом удобства управления и дальнейшей оптимизации;
- Настраиваю аналитику, синхронизирую с рекламными системами для получения максимально точного результата;
- Провожу экспресс-аудит сайта перед запуском рекламы, чтобы, в случае чего, была возможность заранее исправить ошибки;
- Предоставляю понятный автоматизированный отчет по работе рекламных кампаний;
- Контролирую показы рекламы после запуска в течение 1-2 недель.
В итоге вы получите:
- Рекламную кампанию, которая будет приводить заинтересованных в вашем продукте/услуге посетителей;
- В случае необходимости, базовую инструкцию по ведению рекламных кампаний;
- Автоматизированный отчёт, который будет обновляться каждый день и содержать актуальную информацию о работе каждой настроенной рекламной системы.
Ну и стандартно:
- Не пропадаю;
- Не срываю сроки;
Помимо настройки, также занимаюсь:
- Аудитом рекламных кампаний;
- Ведением и оптимизацией кампаний.