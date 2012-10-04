SheLoveSky

Юлия SheLoveSky

 
35 летРоссия/Самара
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Делаю мир лучше!)

Художник во всем)

Творческая, целеустремленная, исполнительная, аккуратная, трудолюбивая, внимательная к деталям.

Свободно владею Adobe Photoshop, 3D MAX, рисунком, живописью от руки.

Образование: - художественнная школа, СГАКИ (экономика и управление социально-культурной деятельностью), ИНТУИТ "Основы работы в Adobe Photoshop CS5"

Услуги:

- обработка фотографий

- ретушь, коррекция цвета

- фотомонтаж, коллаж

- дизайн, логотип, фирменный стиль, визитки, плакаты, листовки, постеры

3ds MaxPhotoshop