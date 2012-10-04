SheLoveSky

Делаю мир лучше!)
Художник во всем)
Творческая, целеустремленная, исполнительная, аккуратная, трудолюбивая, внимательная к деталям.
Свободно владею Adobe Photoshop, 3D MAX, рисунком, живописью от руки.
Образование: - художественнная школа, СГАКИ (экономика и управление социально-культурной деятельностью), ИНТУИТ "Основы работы в Adobe Photoshop CS5"
Услуги:
- обработка фотографий
- ретушь, коррекция цвета
- фотомонтаж, коллаж
- дизайн, логотип, фирменный стиль, визитки, плакаты, листовки, постеры
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